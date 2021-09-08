Ясиноватая, ДНР, , 20:46 — REGNUM Украинские боевики обстреляли район села Минеральное возле Ясиноватой (ДНР) вечером 8 сентября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ. Миномет Gov.ua

В ходе атаки, которая началась в 18:50 мск, украинские боевики выпустили 12 мин калибра 120 мм со стороны Авдеевки.

Ранее ВСУ обстреляли район села Безыменное из миномётов калибра 82 мм и гранатомётов.

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