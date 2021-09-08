Бишкек, 8 сентября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Государственная ипотечная компания Киргизии приняла решение запустить программу «Мой дом 2021 — 2026», которая позволит работникам бюджетной сферы брать кредиты на покупку жилья по сниженным ставкам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Начиная с 16 сентября, киргизстанские бюджетники смогут получить ипотечные займы в размере до 4 млн сомов (3 млн 460 тысяч рублей) на приобретение готовых квартир или индивидуальных домов.

Эти деньги им обещают предоставить под 4% годовых на срок от 15 до 25 лет.

Для этого работающим в бюджетной сфере гражданам будет необходимо обеспечить первоначальный взнос в размере не менее 10% стоимости жилья.

В случае отсутствия у них средств на обеспечение первоначального взноса, возможно предоставление дополнительного залога.