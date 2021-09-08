Москва, , 20:41 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы украинских властей по сносу мемориала «Вечный огонь» в городе Дрогобыч Львовской области.

МИД Антон Привальский © ИА Красная Весна

Она, в частности, заявила: «Вызывает самую серьезную тревогу продолжающийся курс киевского режима на переписывание героических страниц истории Украины, построение государства на принципах агрессивного национализма, шовинизма и нетерпимости. Активно пропагандируются «подвиги» приспешников нацистской Германии из Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «очищавших» Украину от неукраинского населения — евреев, цыган, поляков, русских, представителей других этносов, а также «неправильных» украинцев. Жертвами погромов в Галиции летом 1941 г. стало более 15 тыс. человек, а число жертв Волынской резни в 1943 г. превышает 36 тыс. человек. Подчеркнем, речь идет о зверских убийствах мирного гражданского населения, включая женщин, стариков и детей.

Построение современного украинского государства именно на таких идеалах подтверждает активная кампания властей «незалежной» по переименованию улиц и социальных объектов в честь нацистских преступников при одновременном уничтожении мемориалов и памяти о доблестных защитниках своей Родины, Европы и мира от «коричневой чумы».

В начале этого года вандалы надругались над братской могилой воинов-освободителей Херсона, отдавших свои жизни в борьбе с нацистами и освободивших город от трехлетней оккупации. Были разбиты и осквернены 17 надгробий. В июле с.г. власти Львова завершили снос Монумента Боевой славы — памятника советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении города. При этом демонтированная вместе со статуей советского солдата скульптура львовской Родины-матери была перемещена в музей «Территория террора». Планируется уничтожение копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле в том же Львове.

Недавно стало известно, что власти г. Дрогобыч Львовской области задумали уничтожить мемориал «Вечный огонь» на братской могиле советских солдат, погибших в боях за освобождение Западной Украины, и переместить их останки на городское кладбище. На соответствующий запрос Генконсульства России во Львове был получен возмутительный по своему содержанию ответ администрации г. Дрогобыч. В нем заявляется о недопустимости «вмешательства во внутренние дела страны» и утверждается, что во время Второй мировой войны Украина «понесла потери от фашистско-нацистского и советско-коммунистического тоталитарных режимов». Тем самым на одну доску ставятся спасшие Европу от гитлеровского порабощения бойцы Красной Армии, среди которых, кстати, было немало украинцев, и гитлеровские захватчики».