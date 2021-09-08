Белград, , 21:17 — REGNUM Сербия сделает все для того, чтобы учебники для учеников средних школ на албанском языке были напечатаны. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 8 сентября во время пресс-конференции в Белграде.

Прешево Parlament.rs

Вучич напомнил, что в этот же день у него состоялась встреча с представителями Миссии ОБСЕ в Сербии, на которой обсуждалась в том числе ситуация на юге страны в муниципалитетах Прешево и Буяновац, где большой процент населения составляют албанцы.

«Мы хотели бы сделать все для того, чтобы ввести албанцев в систему, чтобы они работали в полиции, в здравоохранении, во всех других государственных учреждениях. Но мы потребуем, чтобы они уважали государство, в котором проживают, и этот вопрос не обсуждается», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что во время встречи 8 сентября Алесандр Вучич поблагодарил главу Миссии ОБСЕ в Сербии Яна Брату за помощь организации в достижении договоренности между министерством образования и Национальным советом албанцев (действующим на юге Сербии в Рашской области — ИА REGNUM) по поводу использования учебников на албанском языке для начальной школы.