Тюмень, 8 сентября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. В Тюмени проводится полицейская проверка по факту стрельбы пассажира в таксиста. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Такси

Конфликт возник, когда нетрезвого заказчика такси водитель попросил покинуть салон автомобиля. Пассажир в ответ произвёл из травматического пистолета не менее пяти выстрелов, утверждает таксист.

«Я остановил машину на остановке. Пассажир открыл дверь, сильно ею хлопнул. Я вышел из машины и спросил, зачем он это сделал. Тогда он начал заряжать пистолет, целиться в голову. Так он выстрелил в ноги около пяти раз, попал дважды. Пуля не задела артерию только потому, что в кармане лежал телефон», — сообщил таксист изданию.

Кроме того, с таксистом в салоне была его девушка. По словам водителя, в медицинском учреждении при виде пулевых ранений вызвали полицию. С правоохранителями беседовала девушка таксиста.

«У меня тоже спрашивали, я ничего не сказал. На следующий день моя девушка выяснила номер телефона того пассажира. Я ему позвонил два раза, хотел как-то мирно урегулировать конфликт, он не взял. Потом позвонили его жене. Хамски начала отвечать, что оружие зарегистрировано, у них всё официально. Потом она сказала, что муж едет в полицию», — сообщил изданию потерпевший.

Нападавшая сторона с прессой не общается. В пресс-службе УМВД сообщили, что от таксиста заявление всё-таки поступило, идёт разбирательство.