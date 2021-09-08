Солнечногорск, Московская область, 8 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Более 70 слушателей второго потока приступили к обучению в «Мастерской новых медиа» по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций в среду, 8 сентября. Программу организовали АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия — страна возможностей» на базе ее образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж». Участниками второго потока образовательной программы стали представители 33 российских регионов из всех федеральных округов, впервые в Мастерской участвуют, в частности, представители Сахалинской и Астраханской областей, Еврейской автономной области, Адыгеи, Крыма и других.

Пресс-служба «Сенеж» Мастерская управления Сенеж

Впервые о программе заявил на финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» в мае 2021 года первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Тогда же было подписано соглашение между АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Диалог Регионы» о запуске программы по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций, в рамках которой блогеры и медийщики будут учиться работе с информацией и освоению новых форматов подачи контента. Программа стартовала 26 августа в Москве, более 70 участников первого потока в формате авторских мастерских начали обучение у гуру российских медиа.

Со слушателями будут работать Мастера — профессионалы-практики, достигшие высоких результатов в сфере новых медиа: редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев. Мастера со своими командами будут проводить практические курсы для слушателей программы в своих студиях. Слушатели запишут авторские стримы для Telegram-каналов, научатся работе в прямом эфире в одной из самых современных телевизионных студий страны и отработают приемы импровизации в условиях прямого включения, а также поработают над проведением стримов с командой, которая делает самое популярное российское шоу в YouTube.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова отметила важность повышения цифровых компетенций у представителей разных профессий в рамках цифровой трансформации страны, в том числе в сфере медиа.

«Сегодня «цифра» повсюду, и пандемийный год ускорил все процессы цифровизации. Мы становимся свидетелями того, как меняются все классические виды взаимоотношений — между государством и обществом, между людьми в принципе. Интернет стал не просто площадкой для коммуникации, но и способом донесения информации и контента. Сейчас у нас есть уникальная возможность, когда история из самого отдаленного уголка страны может получить общероссийский масштаб и даже шире, и очень важно, чтобы люди, которые создают контент, работают с информацией, были профессионалами. Ваши Мастера — суперспециалисты не только в традиционных, но и в новых медиа, и вашими экспертами будут люди, которых вы не встретите в классических вузах. Это уникальная возможность», — сказала Бэлла Черкесова.

«Мастерская новых медиа» ориентирована на подготовку и создание сообщества «цифровых» специалистов в сфере интернет-коммуникаций и медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств.

В числе слушателей — победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», финалисты и участники конкурса для перспективных блогеров «ТопБЛОГ», активные блогеры и представители медиасферы, которые работают и развиваются в направлении digital.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский отметил высокий уровень удовлетворенности программой со стороны участников первого потока. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне подготовки и качестве обучения.

«В маркетинге существуют методики оценки удовлетворенности и лояльности. Есть определенная логика, что 10 баллов не ставит никто, и если люди действительно довольны, то они ставят 7 или 8, 9 — это прямо классно и очень понравилось. Те, кто находятся в категории от 7 до 9 баллов, становятся ретрансляторами, они готовы рекомендовать другим и нести это дальше. Наш индекс удовлетворенности слушателей по итогам первого модуля первого потока, на минуточку, составил 9,2. Такого не бывает, нам сказали. Все благодаря харизме наших мастеров, уникальному подбору спикеров и тому, что это нечто новое, не похожее на традиционное образование. Участников второго потока все это ждет, и очень важно весь полученный сейчас заряд не потерять за три недели между модулями. А для нас критерием, на который мы будем ориентироваться, станет количество запущенных участниками проектов по итогам «Мастерской новых медиа», — рассказал Алексей Гореславский.

Медийщиков и блогеров обучат хардам по работе с информацией в новых медиа — фактчекингу, анализу, технической грамотности, продюсированию, понятной и доступной подаче информации для любой аудитории. Также участники получат новые знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, SMM-стратегии и информационных кампаний, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента, сторителлинга и работы с данными.

Отдельный блок будет посвящен развитию soft skills — гибких навыков: командообразованию, умению создавать и управлять проектами и командой, ораторскому мастерству, умению быть лидерами.

«По итогам стартового модуля, который завершился чуть больше недели назад, уже можно говорить о первых результатах. Участники первого потока Мастерской сформировали свои команды, в которых успешно выполняют нетривиальные домашние задания и задания, полученные в рамках медиахакатона. Их коммуникация не завершилась последним днем модуля или выполнением задания — они общаются и сейчас, проводят вместе стримы и совместные эфиры, в которых делятся полезностями и рассказывают о том, как живут люди в их регионах. То есть мы уже можем говорить о формировании в нашей стране сообщества диджитальщиков, которые делают новые медиа. Уверена, что совсем скоро их ряды пополните и вы, причем уже сегодня», — отметила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

Заместитель генерального директора по развлекательному вещанию АО «Национальная медиа группа», председатель Продюсерского совета АНО «Институт развития интернета» Вячеслав Муругов отметил, что важнейшим качеством, которому стоит научиться слушателям Мастерской, является способность постоянно совершенствоваться.

«Я счастливый представитель поколения, которое помнит аналоговый мир и сейчас четко вошло в цифровую эру. Основное качество, которому вы должны научиться в «Мастерской новых медиа», — постоянно, скажем так, «перепрошиваться». Как iPhone, вы должны выдавать свою новую версию. Ведь новые медиа постоянно меняются, и то, что вы называете новым, уже через секунду становится старым. Мы, представители медиа, осознали, что монополия традиционного телевидения уходит и ему на смену приходит интернет. Мы стали перестраиваться, запускать платформы и интернет-ресурсы. И сейчас конкурентная борьба разворачивается среди медийных компаний, в портфель которых входят самые разные активы, прежде всего интернет-активы. Именно они в первую очередь дают контакт с аудиторией, за которую мы и бьемся, создавая контент. Вам необходимо обладать всеми «скиллами», которыми вас будут здесь учить, чтобы работать в этом современном мире», — сказал, обращаясь к слушателям, Вячеслав Муругов.

Он обратил внимание участников программы на то, что сейчас в обществе есть запрос на позитивный контент, который поддерживается государством через Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Вячеслав Муругов призвал участников активнее готовить проекты и подавать заявки на создание контента для молодежной аудитории в 2022 году.

Слушатель Мастерской Дмитрий Чешев из Абакана, блогер, мотивационный спикер надеется, что участие в программе позволит получить компетенции, благодаря которым он сможет улучшить качество контента в своем блоге и принести больше пользы аудитории.

«Мастерская новых медиа» для меня — это возможность выйти на новый уровень, развить свой блог, улучшить качество контента в нем и понять, как «цеплять» аудиторию. Хочется в социальных сетях приносить пользу ещё большему количеству людей, ведь в своём аккаунте я рассказываю о преодолении трудностей, помогаю увидеть жизнь с другой стороны, помогаю подписчикам находить решения любых проблем и поддерживать внутри себя мотивацию», — поделился Дмитрий Чешев.

Исполняющая обязанности руководителя интернет-группы ГТРК «Кубань» из Краснодара Яна Мавлянова рассчитывает в ходе программы узнать об эффективных инструментах работы в традиционных и новых медиа.

«Есть четкое ощущение, что информационные агентства и интернет-порталы ждет судьба печатных изданий. Будущее — у digital, будущее у лучших, поэтому и учиться стоит только у лучших. Я надеюсь понять, как определить свою аудиторию, как отвечать ее запросам, какие технологии и приемы использовать, чтобы попасть точно в цель, как создать по-настоящему живой контент и не позволить читателю-зрителю «покинуть меня» через 30 секунд», — резюмировала участница Мастерской.

Первый модуль программы посвящен формированию личного бренда в медиа. Участники узнают об инструментах формирования и продвижения бренда автора в новых медиа, а также о том, как управлять аудиторией и впечатлением. Обучение навыкам и компетенциям, инструментам коммуникаций будет состоять из четырех очных пятидневных образовательных модулей, которые будут выстроены по принципу работы театральной мастерской. В программе предусмотрена межмодульная работа — выполнение практических заданий, отработка навыков освещения событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев.

В последний день модуля слушатели побывают в Музее Победы, где создадут контент для социальных сетей, а также смогут внести портреты своих предков, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, во всенародный исторический депозитарий «Лица Победы».

В процессе обучения слушатели будут работать над собственными проектами, которые представят в рамках конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета». Лучшие проекты смогут претендовать на финансовую поддержку института и экспертную поддержку преподавателей и менторов программы.