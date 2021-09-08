«Мастерская новых медиа» обучит в 2021 году 150 медийщиков и блогеров
Солнечногорск, Московская область, 8 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Более 70 слушателей второго потока приступили к обучению в «Мастерской новых медиа» по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций в среду, 8 сентября. Программу организовали АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия — страна возможностей» на базе ее образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж». Участниками второго потока образовательной программы стали представители 33 российских регионов из всех федеральных округов, впервые в Мастерской участвуют, в частности, представители Сахалинской и Астраханской областей, Еврейской автономной области, Адыгеи, Крыма и других.
Впервые о программе заявил на финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» в мае 2021 года первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Тогда же было подписано соглашение между АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Диалог Регионы» о запуске программы по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций, в рамках которой блогеры и медийщики будут учиться работе с информацией и освоению новых форматов подачи контента. Программа стартовала 26 августа в Москве, более 70 участников первого потока в формате авторских мастерских начали обучение у гуру российских медиа.
Со слушателями будут работать Мастера — профессионалы-практики, достигшие высоких результатов в сфере новых медиа: редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев. Мастера со своими командами будут проводить практические курсы для слушателей программы в своих студиях. Слушатели запишут авторские стримы для Telegram-каналов, научатся работе в прямом эфире в одной из самых современных телевизионных студий страны и отработают приемы импровизации в условиях прямого включения, а также поработают над проведением стримов с командой, которая делает самое популярное российское шоу в YouTube.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова отметила важность повышения цифровых компетенций у представителей разных профессий в рамках цифровой трансформации страны, в том числе в сфере медиа.
«Мастерская новых медиа» ориентирована на подготовку и создание сообщества «цифровых» специалистов в сфере интернет-коммуникаций и медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств.
В числе слушателей — победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», финалисты и участники конкурса для перспективных блогеров «ТопБЛОГ», активные блогеры и представители медиасферы, которые работают и развиваются в направлении digital.
Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский отметил высокий уровень удовлетворенности программой со стороны участников первого потока. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне подготовки и качестве обучения.
Медийщиков и блогеров обучат хардам по работе с информацией в новых медиа — фактчекингу, анализу, технической грамотности, продюсированию, понятной и доступной подаче информации для любой аудитории. Также участники получат новые знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, SMM-стратегии и информационных кампаний, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента, сторителлинга и работы с данными.
Отдельный блок будет посвящен развитию soft skills — гибких навыков: командообразованию, умению создавать и управлять проектами и командой, ораторскому мастерству, умению быть лидерами.
Заместитель генерального директора по развлекательному вещанию АО «Национальная медиа группа», председатель Продюсерского совета АНО «Институт развития интернета» Вячеслав Муругов отметил, что важнейшим качеством, которому стоит научиться слушателям Мастерской, является способность постоянно совершенствоваться.
Он обратил внимание участников программы на то, что сейчас в обществе есть запрос на позитивный контент, который поддерживается государством через Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Вячеслав Муругов призвал участников активнее готовить проекты и подавать заявки на создание контента для молодежной аудитории в 2022 году.
Слушатель Мастерской Дмитрий Чешев из Абакана, блогер, мотивационный спикер надеется, что участие в программе позволит получить компетенции, благодаря которым он сможет улучшить качество контента в своем блоге и принести больше пользы аудитории.
Исполняющая обязанности руководителя интернет-группы ГТРК «Кубань» из Краснодара Яна Мавлянова рассчитывает в ходе программы узнать об эффективных инструментах работы в традиционных и новых медиа.
Первый модуль программы посвящен формированию личного бренда в медиа. Участники узнают об инструментах формирования и продвижения бренда автора в новых медиа, а также о том, как управлять аудиторией и впечатлением. Обучение навыкам и компетенциям, инструментам коммуникаций будет состоять из четырех очных пятидневных образовательных модулей, которые будут выстроены по принципу работы театральной мастерской. В программе предусмотрена межмодульная работа — выполнение практических заданий, отработка навыков освещения событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев.
В последний день модуля слушатели побывают в Музее Победы, где создадут контент для социальных сетей, а также смогут внести портреты своих предков, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, во всенародный исторический депозитарий «Лица Победы».
В процессе обучения слушатели будут работать над собственными проектами, которые представят в рамках конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета». Лучшие проекты смогут претендовать на финансовую поддержку института и экспертную поддержку преподавателей и менторов программы.