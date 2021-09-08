Киев, 8 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Члены наблюдательного совета «Нафтогаза Украины» уходят в отставку, потому что в сложившихся условиях не могут обеспечивать «надлежащую работу»

Mpe.kmu.gov.ua Экс-вице-премьер Украины, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко

Об этом они заявили во время брифинга 8 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее письмо с аргументацией к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю было передано украинским СМИ.

Члены набсовета рассказали, что 6 и 7 сентября состоялись встречи с главой компании Юрием Витренко, в ходе которой они не получили никаких практических предложений.

«При таких условиях мы подтверждаем, что наблюдательный совет больше не может обеспечивать надлежащую работу членов правления как коллегиального органа, что является важным условием для стабильности и эффективного управления компанией», — отмечают они.

Также в набсовете пожаловались, что последние месяцы не получали никаких документов и никаких ответов на вопросы, которые были заданы руководству компании. В завершение в члены наблюдательного совета заявили, что крайне обеспокоены относительно будущего компании «Нафтогаз» и ее финансового состояния.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что три независимых члена наблюдательного совета госкомпании «Нафтогаз Украины» подали заявления о сложении полномочий. В отставку решили подать глава набсовета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд, а также независимые члены Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден.

Нынешний состав набсовета так и не нашёл общего языка с новым главой компании Юрием Витренко, который был назначен на должность в апреле в обход совета, что послужило причиной жёсткой критики Киева со стороны западных партнёров.