Берлин, 8 сентября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному Немецкой ассоциацией химической промышленности Германии (VCI), нормативно-правовое регулирование химической и фармацевтической отрасли в отношении целей изменения климата вызывает озабоченность у глав отраслевых промышленных предприятий. Об этом сообщает информационный портал MARKETWATCH.COM 8 сентября 2021 года.

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Почти половина компаний, принявших участие в опросе, заявила, что неуверенность в отношении нормативных требований, запланированных в рамках Европейской Зеленой сделки, и медленные процедуры их утверждения являются серьезными препятствиями для инновационных проектов.

«Многие компании в нашей отрасли пессимистично относятся к Зеленому курсу ЕС, когда дело касается инноваций», — заявил председатель VCI Томас Вессель.

Еще 31% опрощенных считает, что политические препятствия, такие как запрет определенных технологий, могут серьезно сдерживать инновации.

Между тем, согласно результатам того же опроса VCI, бюджеты на научные исследования в области химии и фармацевтики в 2020 году достигли рекордного уровня, несмотря на пандемию, вызванную коронавирусной инфекцией. Они составили 13,7 млрд евро, что примерно на 2,5% больше, чем в предыдущем, 2019 году.

«Стремление химической и фармацевтической промышленности к инновациям помогло нам пережить кризис, несмотря на то, что исследователям приходилось работать в значительно более сложных условиях», — сказал журналистам Томас Вессель.

И хотя Covid-19 оставил свой след в отрасли, нормативная и политическая среда омрачает перспективы.

49% опрошенных компаний заявили, что проекты НИОКР не уложились в срок из-за кризиса в области здравоохранения, а 27% заявили, что их научные разработки были вовсе отложены.

Напомним, что Германия является домом для нескольких гигантов химической и фармацевтической промышленности, таких как Bayer AG, BASF SE и Covestro AG.