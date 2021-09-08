Москва, 8 сентября 2021, 20:25 — REGNUM Граждане России, участвующие в работе организаций, выполняющих функции иностранного агента, вправе участвовать на предстоящих выборах в качестве наблюдателей и представителей аккредитованных СМИ. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии в среду, в сентября.
Она отметила, прямого запрета быть наблюдателями для граждан, связанных с организацией, выполняющей функции иностранного агента, законодательство о выборах не содержит.
Однако, по словам главы Центризбиркома, представлять при этом наблюдатели — иноагенты могут только того субъекта, который их назначил: кандидата, политическую партию или общественную палату, а реализовывать свои права наблюдателей — только в интересах назначивших их субъектов, «а не в интересах организации, выполняющей функции иностранного агента».
Не будут ограничены в правах на выборах и представители СМИ, выполняющие функции иностранного агента. «Они вправе участвовать в информировании избирателей, освещая избирательную кампанию при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов», — пояснила Элла Памфилова. СМИ-иноагенты могут быть аккредитованными ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов страны для присутствия на участках в дни голосования.
Политолог, член Совета по региональному развитию Российской ассоциации политической науки Антон Арутюнов считает, что это свидетельствует о высоком уровне открытости российской избирательной системы.
Член правления Российской ассоциации политической науки Анастасия Рудницкая обращает внимание на то, российская избирательная система максимально открыта со всех точек зрения.