Москва, , 20:25 — REGNUM Граждане России, участвующие в работе организаций, выполняющих функции иностранного агента, вправе участвовать на предстоящих выборах в качестве наблюдателей и представителей аккредитованных СМИ. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии в среду, в сентября.

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«Граждане Российской Федерации, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами Российской Федерации», — сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она отметила, прямого запрета быть наблюдателями для граждан, связанных с организацией, выполняющей функции иностранного агента, законодательство о выборах не содержит.

Однако, по словам главы Центризбиркома, представлять при этом наблюдатели — иноагенты могут только того субъекта, который их назначил: кандидата, политическую партию или общественную палату, а реализовывать свои права наблюдателей — только в интересах назначивших их субъектов, «а не в интересах организации, выполняющей функции иностранного агента».

Не будут ограничены в правах на выборах и представители СМИ, выполняющие функции иностранного агента. «Они вправе участвовать в информировании избирателей, освещая избирательную кампанию при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов», — пояснила Элла Памфилова. СМИ-иноагенты могут быть аккредитованными ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов страны для присутствия на участках в дни голосования.

Политолог, член Совета по региональному развитию Российской ассоциации политической науки Антон Арутюнов считает, что это свидетельствует о высоком уровне открытости российской избирательной системы.

«Если бы мы провели, например, опрос граждан, полагаю, большая их часть выступила бы за то, чтобы ограничить для иноагентов и аффилированных с ними лиц возможность наблюдения за выборами. В нашем обществе понимают, что цель их участия в этой процедуры чаще всего — отнюдь не обеспечение чистоты выборов. Однако наше законодательство такую возможность им дает, а значит — она будет обеспечена», — убеждён эксперт.

Член правления Российской ассоциации политической науки Анастасия Рудницкая обращает внимание на то, российская избирательная система максимально открыта со всех точек зрения.

«У нас очень высокая прозрачность выборов, которая достигается благодаря множеству инструментов. Ключевым, конечно, является именно институт наблюдения за выборами — это и наблюдатели от партий, и общественные наблюдатели, и представители различных международных структур. Мы даже представителей структур-иноагентов не ограничиваем в праве быть наблюдателями. Это очень большая степень открытости. В некоторых странах она намного ниже. Например, в США возможности международным наблюдателей сильно ограничены, а человека в статусе иноагента на выстрел к участку не подпустят», — считает эксперт.