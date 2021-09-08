Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уволили из детского сада № 571 воспитательницу, которой оказались недовольны родители — по их словам, няня издевалась над детьми. Об этом сообщают журналисты.

Наталия Николаева ИА REGNUM В детском саду

Мать одной из девочек заявила порталу «Е1», что её ребёнок сообщил ей о действиях воспитательницы: со слов дошкольницы, няня кричала на детей из-за нежелания есть капусту и даже заставляла руками доставать туалетную бумагу из унитаза.

Воспитательница не проработала в учреждении и двух недель. В департаменте образования сообщили, что ситуация находится на контроле заведующей детсадом и районного управления образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ставропольская воспитательница дала ребёнку пощечину из-за того, что тот не хотел спать.