с. Желобок, , 20:22 — REGNUM Три раза с начала суток 8 сентября украинские боевики атаковали территорию ЛНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Раиса Шипуля — одна из последних жительниц разрушенного

села Желобок в своём доме. Луганская область, Украина © Валерий Мельников

Обстрелы ВСУ вели по району сёл Сокольники и Желобок. В ход они пустили автоматический станковый гранатомёт (АГС-17), ручной противотанковый гранатомёт (РПГ-7), станковый противотанковый гранатомёт (СПГ-9) и стрелковое оружие.

Напомним, район Желобка ВСУ также обстреляли накануне, 7 сентября, из АГС и стрелкового оружия.

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