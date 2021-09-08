с. Желобок, 8 сентября 2021, 20:22 — REGNUM Три раза с начала суток 8 сентября украинские боевики атаковали территорию ЛНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрелы ВСУ вели по району сёл Сокольники и Желобок. В ход они пустили автоматический станковый гранатомёт (АГС-17), ручной противотанковый гранатомёт (РПГ-7), станковый противотанковый гранатомёт (СПГ-9) и стрелковое оружие.
Напомним, район Желобка ВСУ также обстреляли накануне, 7 сентября, из АГС и стрелкового оружия.
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