Село Желобок, ЛНР, 8 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Три раза с начала суток 8 сентября украинские боевики атаковали территорию ЛНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Валерий Мельников Раиса Шипуля — одна из последних жительниц разрушенного села Желобок в своём доме. Луганская область, Украина

Обстрелы ВСУ вели по району сёл Сокольники и Желобок. В ход они пустили автоматический станковый гранатомёт (АГС-17), ручной противотанковый гранатомёт (РПГ-7), станковый противотанковый гранатомёт (СПГ-9) и стрелковое оружие.

Напомним, район Желобка ВСУ также обстреляли накануне, 7 сентября, из АГС и стрелкового оружия.