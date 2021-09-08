Белград, 8 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Единственный хороший итог очередного раунда переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе 7 и 8 сентября — это небольшое продвижение по поводу выяснения судьбы пропавших без вести. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 8 сентября во время пресс-конференции в Белграде.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Это единственная хорошая новость для нескольких семей, албанских и сербских, которые смогут похоронить своих убитых как положено», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич добавил, что других продвижений в диалоге не было.

«Я попробую сказать это мягко — албанская сторона не желает никакого диалога, те требования, с которыми они приходят, просто оскорбительны», — сказал Вучич.

Напомним, что ранее предполагалось, что переговоры делегаций Белграда и Приштины 7 и 8 сентября в Брюсселе станут подготовительным этапом для встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти во второй половине сентября в Брюсселе.