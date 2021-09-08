8 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 20:58 — REGNUM Судебные слушания в Нидерландах, в ходе которых выступают родственники жертв крушения рейса MH17, стали поводом для бурного обсуждения со стороны интернет-общественности. Граждане оставили свои комментарии по данной теме 8 сентября в социальной сети Facebook.

Крушение смолета рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всем соболезнование, но какие свидетельские показания могут дать родственники по делу? Никто же из них не был свидетелем того крушения!» — указывает Владимир П.

Многие пользователи были крайне удивлены тем фактом, что на судебном процессе решили выслушать родственников жертв крушения. Граждане убеждены, что ничего кроме эмоций данные граждане привнести в дело не способны.

«Может ли родственник быть свидетелем просто по факту того, что он имеет родственные связи, но сам на месте происшествия не присутствовал? Фактов нет, есть эмоции. Доказательная база нулевая. Обвиняемые не имеют квалификации для работы с системами ПВО, их фамилии известны из телевизора. Фарс!» — написал Дмитрий Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что родственники жертв напичканы информацией о якобы причастности России к падению рейса MH17, при этом никто так и не предоставил убедительных доказательств этого в суде.

«И что родственники могут сказать после того, что им влили в уши те, кому было выгодно это влить?! Всё подчистили, свидетелей убрали, фейками напичкали. Какая разница родственникам, с кого деньги требовать? Им же не факты уже нужны, а компенсации», — считает Valentina S.

Место крушения рейса MH17 Ministerie van Defensie

Часть людей считает, что нидерландскому суду следовало бы обращаться не к родственникам погибших за информацией, а напрямую к руководству США, которое по какой-то причине не раскрывает важных доказательств якобы причастности России к крушению.

«Это что за суд-то такой серо-буро-малиновый? Надо было ещё соседям жертв и их коллегам по работе дать слово. Где спутниковые снимки Пентагона, которые тот обещал показать и доказать причастность России к падению самолёта?» — задаётся вопросом Algirdas T.

Ряд пользователей указывает на то, что ни о какой справедливости в этом судебном процессе говорить не приходится, потому что это превращается в публичную порку Российской Федерации со стороны заинтересованной стороны.

«Малайзию и Российскую Федерацию не допустили к расследованию! Так о каком суде тут вообще может идти речь? Никому в Нидерландах не нужна правда, они заинтересованное лицо как представитель НАТО — противника России! А виновного, кстати, сразу назначили по методу «хайли лайкли». Дело шито белыми нитками», — поделился своим мнением Сергей Ф.

Отдельные комментаторы отмечают, что родственникам погибших пассажиров рейса MH17 стоит искать правду где угодно, но точно не в суде на территории Нидерландов.

«Интересные высказывания мнений и всегда схожи. В поисках правды жертвы находят лишь ложь, а на сострадании погибших разводят политическую игру. Мне бы хотелось дождаться суда и над извергами, которые сожгли людей в Одессе, а также выслушать показания родственников погибших там, и над теми лётчиками ВСУ, которые обстреливали в Донецке мирных граждан и детей», — пишет Олег Я.

Напомним, 8 сентября в Нидерландах состоялся второй день судебных слушаний, на которых выступают родственники жертв крушения рейса MH17, произошедшего на востоке Украины летом 2014 года.