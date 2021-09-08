Село Териберка, Мурманская область, 8 сентября, 2021, 20:16 — ИА Регнум.

Участники мурманской команды «Молодёжки ОНФ» присоединились к масштабным субботникам в рамках проекта «Чистая Арктика». За два дня добровольцы вместе с волонтерскими организациями региона убрали от мусора берега Баренцева моря в селе Териберка и озера Имандра в городе Апатиты.

Bair175 Териберка

«Сердечно вас благодарю за то, что не побоялись плохой погоды, а по зову сердца приехали сделать Арктику чище. Наш субботник проходит в рамках всероссийского проекта «Чистая Арктика», и он далеко не последний. Уверена, что у нас еще будет много локаций и крупных экологических мероприятий, связанных с очисткой нашей родной Кольской земли», — обратилась к добровольцам руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

В Териберке основной территорией субботника стала дорога к водопаду. Для того, чтобы навести здесь порядок около 75 добровольцев прибыли на край земли, несмотря на проливной дождь и сильный ветер.

«Сегодня мы сделали Кольский край немного чище. На территории, где проходила уборка, было очень мусора — бутылки, разбитые стекла, различные металлические отходы, рыболовные сети. Мы постарались максимально навести порядок, несмотря на погодные условия. Холод, дождь, ветер буквально вырывал мусор из рук. Но сложности нам не страшны, потому что «Чистая Арктика» — для людей с характером», — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Мурманской области Павел Ненашев.

Экологическую акцию поддержала и российская телеведущая, экоблогер, амбассадор проекта «Чистая Арктика» Ирена Понарошку. Все дни она вместе с мурманскими добровольцами убирала от мусора территории Арктики.

«Я много где была на субботниках, но здесь самые суровые погодные условия. Выражаю большое уважение и восхищение людям, которые добровольно приезжают и убирают прекрасную природу Севера. От красоты у меня здесь просто захватывает дух», — поделилась Ирена Понарошку.

На следующий день команда мурманских добровольцев прибыла в город Апатиты на берег озераИмандра. Здесь экологический субботник прошел в формате «Чистые игры». Волонтеры на скорость убирали территорию, разделяя собранный мусор для дальнейшей переработки.

Как сообщили организаторы «Чистых игр», добровольцы расчистили прибрежную территорию озера до основания. Причем, некоторый найденный мусор удивлял всех участников акции: диван, велосипед, сотни стеклянных бутылок, разбитые стекла окон, большие шины от тракторов.