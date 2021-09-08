Бишкек, 8 сентября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Индекс Киргизской фондовой биржи сегодня, 8 сентября, достиг рекордной отметки в 1000,68 пункта. Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

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Лидером среди роста ценных бумаг, входящих в расчет основных индексов, выступили акции международного аэропорта «Манас», чья стоимость за минувшую неделю выросла с 330 до 350 сомов (с 285 до 302 рубля).

В свою очередь рост стоимости акций «Манаса» позитивно отразился на настроении других участников торгов и в целом способствовал активизации торговой деятельности на фондовом рынке страны.

Аналитики считают, что улучшение ситуации с акциями аэропорта «Манас» напрямую связано с успешным летним туристическим сезоном, сложившимся в Киргизии в текущем году.

В частности, как утверждают биржевые эксперты, в нынешнем году выросло число авиарейсов — многим киргизстанцам удалось отдохнуть за рубежом благодаря переносу начала учебного года на 15 сентября.