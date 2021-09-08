Киев, , 20:18 — REGNUM В партии Порошенко «Европейская солидарность» заявляют, что информация, содержащаяся в резонансном материале CNN о срыве операции «вагнеровцев», известна на Украине уже давно.

Порошенко President.gov.ua

Об этом сегодня, 8 сентября, в Раде заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

«Суть в том, что украинская власть подло подыграла Путину… передала полную информацию о 33 убийцах, которых должны были задержать на территории Украины и которые стали свидетелями преступлений», — отметила Геращенко.

Это та информация, которую «Европейская солидарность» обнародовала год назад в сессионном зале Рады, требуя создать временную следственную комиссию, напомнила политик.

Она также заявила, что если бы не скандал, спецоперация могла войти в «золотой фонд» украинских спецслужб, и потвердила информацию, что к ней были привлечены страны НАТО, в частности, спецслужбы США.

ИА REGNUM напоминает, что источники телеканала CNN рассказали, как Украина пыталась заманить в ловушку 33 граждан России, которые в итоге были задержаны на территории Белоруссии летом 2020 года. В материале отмечается, что это тщательно продуманная разведывательная операция, которая проводилась с ведома и при предполагаемой поддержке США, причем Вашингтон предоставлял не только финансирование, но и техническую помощь и консультации.

В свою очередь, офис Зеленского считает «очень странным» данное расследование CNN.