Рабочий посёлок Октябрьский, Пермский край, 8 сентября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Подросток, убивший в Пермском крае членов своей семьи, отправлен на принудительное лечение. Такое решение вынес Октябрьский районный суд .

Pixabay.com В суде

Как пишет Накануне.Ru, на этом настояла прокуратура. Основанием стали результаты экспертизы, которая признала юношу невменяемым. Суд проходил в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 1 марта. 16-летний гражданин убил своих родителей и 12-летнюю сестру.