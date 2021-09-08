Нур-Султан, , 20:13 — REGNUM Казахстан рассматривает возможности возвращения из Афганистана представителей казахской диаспоры, сообщает «Курсив» со ссылкой на слова главы республики Касым-Жомарт Токаева.

«Прежде всего, мы организовали эвакуацию наших соотечественников. Сейчас мы рассматривает возможности возвращения из Афганистана представителей казахской диаспоры — кандасов», — сказал президент.

Издание сообщает, что в Казахстан в 2021 году приехали жить более 12,5 тыс. этнических казахов, которые получили статус кандасов. На историческую родину чаще всего приезжают из Узбекистана (76% прибывших), 9,8% — из Китая, 6,8% — из Туркмении, 2,5% — из Монголии и 4,9% — из других стран.

«Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1,8 млн человек», — говорится в публикации.