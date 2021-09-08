Симферополь, 8 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. С 8 по 12 сентября в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» проходит Всероссийский форум «Россия — страна возможностей». В мероприятии принимают участие 1000 человек — участников различных проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Экоплант Саженец

Первый день форума в этом году совпал с трагичной исторической датой — 80 лет назад началась блокада Ленинграда. Ежегодно 8 сентября мы чтим память жертв этого страшного события.

Участники форума «Россия — страна возможностей» в память о погибших и пострадавших соотечественниках высадили Аллею жизни из 80-ти туй.

К высадке деревьев присоединился генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: «Для нас невероятно важно, чтобы участники форума не просто здесь отдохнули, зарядились новыми эмоциями, получили новые знания, но и оставили какой-то полезный след. Поскольку сегодня исполняется ровно 80 лет со дня начала блокады Ленинграда, мы предложили нашим участникам в память об этой трагической странице истории высадить 80 деревьев, которые, мы надеемся, будут жить здесь долго. Молодежь, которая участвует в проектах платформы «Россия — страна возможностей», знает и помнит нашу историю, мы этому очень рады. Если не знать историю родной страны, если о ней не помнить, то трудно строить будущее. Я благодарен ребятам, что они откликнулись на наше предложение, с душой и удовольствием приняли участие в этой акции».

8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга, замкнулось вражеское кольцо блокады. Блокада Ленинграда — одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

С этого дня началась 900-дневная осада города, которая потребовала напряжения всех моральных и физических сил его защитников. 900 дней и ночей жители осаждённого города жили, работали, сражались, выстояли и победили, подарив будущим поколениям мирное небо над головой. За массовый героизм и мужество, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.

Саженцы туи выбраны не случайно: это неприхотливое, ветроустойчивое дерево, которое символизирует стойкость.