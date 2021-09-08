Участники форума «Россия — страна возможностей» высадили Аллею жизни
Симферополь, 8 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. С 8 по 12 сентября в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» проходит Всероссийский форум «Россия — страна возможностей». В мероприятии принимают участие 1000 человек — участников различных проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Первый день форума в этом году совпал с трагичной исторической датой — 80 лет назад началась блокада Ленинграда. Ежегодно 8 сентября мы чтим память жертв этого страшного события.
Участники форума «Россия — страна возможностей» в память о погибших и пострадавших соотечественниках высадили Аллею жизни из 80-ти туй.
8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга, замкнулось вражеское кольцо блокады. Блокада Ленинграда — одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.
С этого дня началась 900-дневная осада города, которая потребовала напряжения всех моральных и физических сил его защитников. 900 дней и ночей жители осаждённого города жили, работали, сражались, выстояли и победили, подарив будущим поколениям мирное небо над головой. За массовый героизм и мужество, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.
Саженцы туи выбраны не случайно: это неприхотливое, ветроустойчивое дерево, которое символизирует стойкость.