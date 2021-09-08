Душанбе, , 20:11 — REGNUM Нестабильность в Афганистане, трагедия, постигшие народ этой древней страны, «являются результатом вмешательства зарубежных стран», заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своей речи по случаю 30-летия независимости страны.

«Наблюдения и анализ показывают, что за последний месяц ситуация в этой стране, к сожалению, стала ещё более сложной и трагичной, вызвав серьезную обеспокоенность в странах региона и мира», — отметил Рахмон, слова которого 8 сентября цитирует «Авеста».

По словам Рахмона, народ Афганистана, который более сорока лет живёт в состоянии войны и нестабильности, в последнее время столкнулся с ещё более серьезными проблемами в области безопасности и социальной защиты.

«В этой связи я хотел бы еще раз напомнить вам, что народ Афганистана с его тысячелетней историей, цивилизацией и культурой не виноват в такой трагической ситуации», — подчеркнул президент.

Он указал, что «нестабильность и трагедия, постигшие народ этой древней страны, являются результатом вмешательства зарубежных стран, то есть действий заинтересованных сторон в регионе и мире, которые продолжаются и сегодня».