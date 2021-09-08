Бишкек, 8 сентября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. В одной из тюрем Киргизии, в которой отбывают наказание осужденные за терроризм и экстремизм заключенные, при финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН построен цех по изготовлению изделий из кожи и войлока, а также прогулочные дворики. Об этом сообщили в госслужбе исполнения наказаний республики.

Relax.ru Тюрьма

На эти цели ООН выделила $49 тысяч (около 3,3 млн рублей) в рамках проекта «Профилактика радикализации к насилию в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Киргизии».

Заключенные, которые будут работать в этом цехе, будут получать зарплату на накопительные карты, которые им отдадут при освобождении после отбытия наказания.

Как отмечают в ГСИН, создание в тюрьмах новых рабочих мест для осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, должно будет поспособствовать их дальнейшей реабилитации и реинтеграции в общество полноценными гражданами, свободными от радикальных идей.

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