Москва, 8 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Динамика продовольственных цен в России в августе характеризовалась значительным удорожанием мяса и рыбы на фоне продолжающегося снижения цен на плодоовощную продукцию. Об этом сообщает 8 сентября Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Согласно данным ведомства, за минувший месяц свинина стала дороже на 2,5%, говяжья печень — на 2,1%, говядина — на 1,6%, мясной фарш — на 1,3%, мясные консервы — на 1,1%, кулинарные изделия из птицы — на 0,9%, баранина, сосиски и сардельки, пельмени, манты и равиоли — на 0,8%.

Среди других продовольственных товаров подорожали печенье — на 1,5%, живая и охлаждённая рыба, икра лососевых, овсяные хлопья «Геркулес» — на 1,3%, минеральная вода, кексы и рулеты — на 1,2%, охлаждённая и мороженая разделанная рыба лососевых пород, филе сельди, национальные сыры и брынза, плавленые сыры, майонез, фруктовые соки, пряники, соль — на 0,9−1,1%, сахар-песок — на 0,5%, подсолнечное масло — на 0,2.

Цены на плодоовощную продукцию в августе снизились в среднем на 8,4%. В том числе свекла подешевела на 42,9%, морковь — на 34,8%, картофель — на 17%, виноград — на 15,8%, помидоры — на 15,6%, огурцы — на 13,9%. Одновременно с этим лимоны стали дороже на 24,1%, апельсины — на 5,7%, чеснок — на 3,7%, сухофрукты — на 1,7%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели куриные яйца — на 3,4%, пшено — на 1,2%, неразделанная мороженая рыба — на 0,9%, натуральный кофе молотый и в зёрнах — на 0,8%, шоколад — на 0,7%, сгущённое молоко и коньяк — на 0,2%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в августе выросли на 0,17% по сравнению с предыдущим месяцем, а инфляция с начала года достигла 4,69%. Инфляция в годовом выражении в августе ускорилась до 6,68% с 6,46% месяцем ранее.