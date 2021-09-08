Пхеньян, , 20:05 — REGNUM Годовщину основания Корейская Народно-Демократическая Республика отметила военным парадом в Пхеньяне, сообщает 8 сентября Yonhap.

Военный парад в Пхеньяне Uwe Brodrecht

Парад прошёл в канун праздника: Северная Корея отмечает 73-ю годовщину своего основания 9 сентября.

Напомним, по итогам Второй мировой войны Корею, которая была первую половину ХХ века колонией Японии, разделили на Северную и Южную. Корейская Народно-Демократическая Республика была провозглашена 9 сентября 1948 года.

По состоянию на 2018 год, армия Северной Кореи насчитывала 1,28 млн человек — при численности населения на тот момент в 25 млн человек: Сухопутные войска — около 1,1 млн, ВМС — 60 тыс., ВВС — 110 тыс. человек. Прочие силовые структуры насчитывали 189 тыс. человек.

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