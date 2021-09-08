Пермь, 8 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили ещё 458 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 63 пациента госпитализированы. Остальные 395 лечатся амбулаторно.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 91 474 заразившихся. Выздоровели 80 689. От COVID-19 скончались уже 4283 человека.