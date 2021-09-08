Бишкек, 8 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В столице Киргизии прошел митинг учителей и медицинских работников, недовольных тем, что власти республики не выполняют свои обещания о доступной госипотеке.

Med.kg Киргизские медики

Педагоги и врачи жалуются на то, что еще весной 2021 года руководство страны пообещало, что Государственная ипотечная компания снизит для них до 4% годовых процентную ставку на кредиты, которые предоставляются на приобретение жилья в ипотеку.

Митингующие возмущены тем, что государство не предоставило льгот работникам школ и медучреждений, но при этом регулярно выделяет бесплатное жильё сотрудникам силовых ведомств.

Также участники акции протеста напомнили о том, что Госипотечная компания обещала им предоставлять ипотеку без первоначального взноса. Но до сих пор даже эта госпрограмма так и не принята.

«Зарплаты опытных учителей не превышают 15 тысяч сомов (12,9 тысячи рублей), а молодые специалисты получают и того меньше. Цены на всё постоянно растут. Как в таких условиях нам накопить деньги на первоначальный взнос на ипотеку?», — возмущаются протестующие.