Приштина, , 20:08 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 8 сентября побеседовал со своим латвийскимколлегой Артисом Патриксом в Приштине. По прибытии Патрикса встретили с воинскими почестями.

Силы безопасности Косово SUHEJLO

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Мехай заявил, что темой разговора стал опыт вступления этой прибалтийской республики в НАТО и участия ее военнослужащих в миротворческих операциях. Военный чиновник поблагодарил 130 латвийских военнослужащих за участие в работе миссии в Косово КФОР.

Стороны договорились о том, что в ближайшее время в Латвии будут созданы рабочие группы по продвижению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Группы будут готовить совместные проекты для участия армий Косово и Латвии в международных операциях.

Напомним, Силы безопасности Косово с 2018 года проходят трансформацию в полноценную армию.

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