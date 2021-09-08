8 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Верховная рада Украины не поддержала обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО.

Мирослава Романенко, , 20:57 — REGNUM Верховная рада Украины не поддержала обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО. Обращение к Конгрессу США поддержали всего 24 депутата при 226 необходимых.

Украина. Пёсик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов 112.ua, «Первый независимый», «Наглый» и «Бородатая Бабушка». Многие указали на то, что от США последовало указание не голосовать за данную инициативу. Иные также отметили, что, возможно, провал голосования объясняется тем, что в 2024 году истечет срок договора с РФ о транзите газа через Украину.

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«Получили по башке за попытку поставить Байдена в положение, ещё худшее, чем оно у него уже есть. И отказались от своей хулиганской затеи», — написал Дмитрий М.

«Неужели начал валиться карточный домик?» — задался вопросом Andrii.

«Видать из посольства США отмашка пришла, не до вас мол. Большая семёрка в настоящий момент с Россией и Китаем об Афганистане о совместной позиции к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договориться пытается, не до Украины. Можно забыть, ну и хорошо», — добавил Waldemar.

«Ну наконец-то Рада проснулась», — отреагировал Василий.

«Случайно сделали что-то правильное», — добавил Андрей.

«Решили не унижаться», — пишет Виктор Ч.

«Побоялись афганского сценария?» — спросил Валерий.

«Хорошо, что полных идиотов в Раде только 24», — отметила Ирина Г.

«Вовремя голову включили», — считает Надежда В.

«Там никто ничего не включал! Вчера с посольства США была просьба не голосовать за этот закон», — ответил Надежде В. «Сир Эртур Дейн 84».

НАТО и Украина Gov.ua

«Некоторые понимают, что 2024 не за горами», — отметил Вадим, напоминая о том, что в 2024 году истечет срок контракта на транзит газа через Украину, заключенный между Газпромом и Нафтогазом в 2019 году.

«Все произойдет гораздо раньше…» — ответил Вадиму sergeyzf.

«Здесь ситуация заключается в том, что этот законопроект от партии ЕС («Европейская солидарность», партия Петра Порошенко — М. Р.) и больше всех за него горлопанил [депутат Рады от фракции ЕС Алексей] Гончаренко. Слуги (депутат фракции «слуга народа» — М. Р.) конечно не проголосовали, но когда они его будут подавать, то благодаря конвертам протолкнут единогласно», — добавил Николай К.

«А я соглашусь… что поступило указание из посольства США. Очень похоже, что Джо и ВВП (Владимир Путин — М. Р.) в Женеве-таки договорились», — считает Valdez.

«Такое тоже возможно, учитывая нашу полную зависимость от Штатов», — ответил ему Николай К.

«А здесь и думать нечего! Путин и Байден договорились, а «прыжок» Украины был купирован Байденом во время беседы тет-а-тет с Зеленским чем-то таким, что ослушаться было нельзя. И точно на 100%, что это были не деньги», — отметил «Прохор Прохорофф».

«Способность к осознанному воздержанию иногда может служить косвенным признаком следов мышления», — написал Alex S.

«Просто шавки хорошо дрессированы», — отреагировал Roman.

«Дык, хозяин сказал сидеть — значит сидеть. Непослушание карается», — пишет «Полиграф Шариков».

«А перед этим посол [Украины в США Оксана] Маркарова написала пост, что голосовать за это обращение не нужно! Результат голосования не стал неожиданным», — подытожил Roman_.

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