Москва, 9 сентября, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Новые города в Сибири, которые предложил строить глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, стали предметом горячего обсуждения политиков, экспертов и неравнодушных граждан. Где именно стоит строить города в такой большой Сибири, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Евгений Цоц. Из каких критериев стоит исходить в вопросе выбора места для новых сибирских городов? Вот, например, такое перспективное направление, как Алтайский коридор, который может соединить территорию России и Китая, обеспечив не только грузооборот в обе стороны, но и став перспективным элементом трансъевразийского грузооборота. Если строить новые города на российском конце этого коридора, становится понятнее и вопрос трудоустройства их жителей, и места этого созвездия городов в общероссийском экономическом пространстве. Да и с точки зрения транспортной стратегии и безопасности такой выход напрямую в Китай может оказаться куда полезнее, чем все до сих пор имеющиеся замыслы. Почему дело обстоит именно так и какие территории-конкуренты могут заявить свои претензии на первенство в проекте новых сибирских городов? Читайте статью Евгения Цоца

Иван Шилов ИА REGNUM Алтай

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