Майкоп, 8 сентября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В Адыгее пришлось отправить на карантин учеников 11 классов, обучающихся в восьми школах. Всего на дистанционный режим обучения перешли более 300 учащихся, сообщили в министерстве образования региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Это дети из двух школ в Майкопе, двух — в Красногвардейском районе и четырёх — в Тахтамукайском. <…> Из 309 детей, которые перешли на дистанционное обучение, 11 ребят имеют положительные тесты на коронавирус», — цитирует представителя ведомства ГТРК «Адыгея».

По словам заместителя министра образования и науки региона Сусанны Паранук, в настоящее время заболевшие дети чувствуют себя нормально. В течение двух недель для их одноклассников продлится дистанционный режим обучения.

Напомним, новый учебный год для школьников Адыгеи начался в обычном режиме. Вводить дистанционное обучение не предполагалось, однако ситуация внесла свои коррективы в планы минобра.