Москва, 8 сентября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Предположения НАУФОР (Национальной ассоциации участников фондового рынка) по поводу планов ЦБ РФ на ближайшее будущее могут содержать весьма конструктивную критику. К каким тревожным сигналам стоит прислушаться капитанам финансовой отрасли российской экономики, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

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В целом курс, взятый ЦБ РФ на повышение ответственности продавцов услуг фондового рынка, находит понимание у участников НАУФОР и возражений по этому поводу ждать не приходится. Другое дело, говорят эксперты, что предоставление инфраструктурным организациям права непосредственного обслуживания инвесторов может негативно сказаться на конкуренции на финансовом рынке и потянуть за собой угрозу стабильности этого рынка. Это мнение высказано НАУФОР по поводу обсуждаемого проекта ЦБ РФ «Совмещение видов деятельности на финансовом рынке».

Проще говоря, страховым компаниям, может быть, и станет лучше от планируемого укрупнения, а судьба всех остальных может оказаться под вопросом. Не ограничиваясь простой критикой, специалисты НАУФОР предлагают ряд конструктивных мер, которые способны, по их мнению, снизить ту же регулятивную нагрузку на финансовый рынок и дать возможность развития в таких направлениях, где финансовая деятельность пока что просто замерла, не принося пользы российской экономике. Что же предлагается поправить или дополнить в планах Центробанка экспертами НАУФОР? Читайте статью Галины Смирновой

Финансовый рынок России укрупнится: что хорошо страховщикам, плохо другим?