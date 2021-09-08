* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:46 — REGNUM О запрете на проведение в Афганистане каких-либо акций протеста пишет 8 сентября Afghanistan Times.

Лимон Цитата из к/ф «Чиполино». реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР

Такое распоряжение выпустили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Срок запрета не оговаривается, известно лишь, что запрещено протестовать, пока новым правительством не будут одобрены законы, касающиеся протестной активности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Кабуле пройдёт инаугурация нового правительства Афганистана, сформированного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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