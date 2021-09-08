Новости сюжета
«Гибель главы МЧС России Евгения Зиничева»
Талибы* запретили афганцам протестовать
*Талибы — запрещённая в России организация
Кабул,
8 сентября 2021, 19:46 — REGNUM О запрете на проведение в Афганистане каких-либо акций протеста пишет 8 сентября Afghanistan Times.
Лимон
Цитата из к/ф «Чиполино». реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР
Такое распоряжение выпустили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Срок запрета не оговаривается, известно лишь, что запрещено протестовать, пока новым правительством не будут одобрены законы, касающиеся протестной активности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Кабуле пройдёт инаугурация нового правительства Афганистана, сформированного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте ранее в этом сюжете:
Названа дата инаугурации нового правительства Афганистана
История вопроса
В Афганистане возникла критическая ситуация: 14 августа 2021 года боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив несколько крупных городов (Газни, Кандагар, Герат, Лашкаргах, Фирузкух), почти вплотную подошли к столице государства – Кабулу. Европейские страны и США в спешном порядке эвакуируют дипломатов. Потери среди мирного населения уже составили более тысячи человек, сотни граждан вынуждены покинуть свои дома.