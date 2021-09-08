Тюмень, 8 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Тюменской области для части жителей многоквартирных домов коммунальные тарифы снизятся. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

"Внёс в региональный парламент законопроект, который устанавливает одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разного года постройки. Оплата коммунальных расходов станет производиться по принципу «одна труба — один тариф», — пояснил Александр Моор.

Глава региона отметил, что в Тюмени у жителей двух соседних домов, получающих тепло «из одной трубы», тариф может отличаться на пятьсот рублей. Потому что тарифы на тепло, холодную воду или водоотведение зависят от года постройки дома, чем «моложе» дом, тем выше тариф. Изменения в региональном законодательстве ликвидируют данное тарифное неравенство.