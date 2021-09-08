Симферополь, 8 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. С 8-го по 12-е сентября впервые в своей истории Российское движение школьников представляет свою Арт-резиденцию на фестивале «Таврида.АРТ». Яркость цветовых решений, современное стильное оформление площадки, созданное активистами РДШ, станет одним из самых запоминающихся решений фестиваля. В Арт-резиденции РДШ будут представлены проекты культуры и творчества: всероссийский проект «Лига Вожатых», уникальные мастер-классы и перфомансы от партнеров РДШ — Международного проекта «Картония», которые не оставят равнодушными ни одного из 6-ти тысяч участников фестиваля.

Российское движение школьников Таврида.АРТ

Одним из главных украшений резиденции стал «Куб-ценностей», который представляет собой большой стилизованный Кубик Рубика, в каждой из ячеек которого все гости резиденции могут оставлять свои пожелания, а также вписывать те ценности, которые помогают достигать им творческих успехов. Помимо этого, Российское движение школьников презентует свой первый Новогодний мюзикл, который состоится уже в декабре 2021-го года совместно с национальным чемпионатом «АртМастерс» и Продюсерским центром Игоря Матвиенко, в основу которого лягут «жемчужины» отечественных сказок. Этот мюзикл станет квинтэссенцией современных аранжировок, непревзойденной детской энергетики и глубокого смысла ценностей, таких как: Родина, дружба, семья, милосердие, труд.

«Наши активисты любят амбициозные и смелые задачи. Поэтому совместно с национальным чемпионатом «АртМастерс» и Продюсерским центром Игоря Матвиенко мы объявляем Всероссийский кастинг среди школьников, чтобы создать первый в истории нашей организации яркий современный ценностно-ориентированный мюзикл! — рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва, — Основой постановки станут всеми любимые отечественные сказки, при этом все сценические элементы и решения — современными. В декабре этого года в Москве школьники России сыграют на одной сцене с известными артистами. Мюзикл станет нашим новогодним подарком, как для ребят, так и для родителей!»

В ежедневной программе работы Арт-резиденции РДШ мастерская по созданию крупных арт-объектов, на которой гости смогут изучить технику вязания вместе с мастером Ильей Сибиряковым, архитектором и куратором Творческой Мастерской РДШ. Кроме того, гости площадки смогут поучаствовать в перфоманс-игре от Государственного уличного театра «Картония» и посетить интерактивную фотозону «Реальная Реальность».