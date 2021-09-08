Челябинск, 8 сентября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии приняли участие в военно-историческом фестивале «Уральские герои», который прошёл в Челябинске, сообщили 8 сентября в пресс-службе регионального управления ведомства.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Фестиваль «Уральские герои»

В мероприятии, в ходе которого жители Челябинска смогли ознакомиться с выставкой военной техники, от Росгвардии участвовали бойцы транспортного ОМОНа и музыканты военного оркестра.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области ОМОНовец с собакой

У челябинцев была возможность на мероприятии познакомиться с специализированной машиной инженерно-досмотровой группы и с транспортом перевозки личного состава. Школьники с интересом рассмотрели защитный костюм сапёра и понаблюдали за работой инженерного оборудования.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Школьница со служебной собакой

На фестивале оркестр Росгвардии сыгравшие несколько маршей и вальсов.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Оркестр Росгвардии

«Затем наступила пора реконструкций. Зрители смогли увидеть сражения Первой Мировой и Отечественной войны 1812 года, а также эпизоды Афганской войны и сражения под Брянском летом 1943 года, — уточнили в ведомстве. — Фестиваль проходил на протяжении двух дней».