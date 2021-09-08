Чебоксары, 8 сентября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Олег Николаев

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Руководитель региона в своей телеграмме отмечает, что воспринял известие о гибели Зиничева «с глубокой скорбью и болью»:

«Не стало одного из ярких профессионалов, мужественного человека, эффективно решающего сложные и ответственные задачи, стоящие перед ведомством».

Олег Николаев выразил соболезнования родным и близким главы МЧС, отметив, что скорбит вместе с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске при попытке спасти человека. Он прилетел в Красноярский край, чтобы принять участие в масштабных учениях МЧС.