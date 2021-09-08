Москва, 8 сентября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Росстат в начале сентября зафиксировал недельное снижение цен на бензин и дизельное топливо впервые за продолжительное время, сообщает 8 сентября пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM Бензин

Согласно приведённым данным, за неделю с 30 августа по 6 сентября, средняя цена на литр бензина снизилась на 15 копеек и составила 48,93 рубля, дизельное топливо подешевело на семь копеек — до 50,62 рубля за литр.

По состоянию на 6 сентября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,99 рубля (-16 копеек за неделю), марки Аи-95 — 49,82 рубля (-16 копеек), марки Аи-98 — 57,57 рубля (-8 копеек).

По данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 68 центрах субъектов Федерации. Наиболее существенно он подешевел в Уфе — на 0,9%, Орле и Оренбурге — на 0,8%.

Удорожание бензина зафиксировано в 11 региональных центрах. При этом наиболее значительный рост отмечен в Грозном — на 1,2% и Кызыле — на 1%.

В Москве цены на бензин за неделю снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.