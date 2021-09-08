Архангельск, 8 сентября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Архангельске отопительный сезон стартовал с окраин. Тепло в квартирах жителей центральных округов появится лишь к концу недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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«Мы нацеливаем управляющие компании на подключение всех домов до конца текущей недели. Если открыть задвижки одномоментно во всех домах и начать заполнять системы, то давление резко упадет. Поэтому существуют рекомендации: сегодня должны подключаться дома Северного и Соломбальского округов, а также поселка Талаги, завтра жилой фонд округов Варавино-Фактория и Майская горка, в пятницу-субботу — Октябрьский и Ломоносовский округа», — пояснил главный инженер Архгортеплосетей — структурного подразделения ТГК-2 Станислав Ерехинский.

Котельные Маймаксанского, Исакогорского и Цигломенского округов были растоплены накануне, 7 сентября.

«Если в вашем доме отопление не появилось в обозначенные выше сроки, то просим обращаться в УК для проверки внутридомовых сетей и устранения завоздушек», — обратился к горожанам Ерехинский.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 6 сентября, жилфонд Архангельской области подготовлен к отопительному сезону на 93%, котельные — на 95%.