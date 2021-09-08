Сысерть, Свердловская область, 8 сентября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Гособвинитель запросил для обвиняемого в убийстве жены-блогерши Дмитрия Ж. девять лет колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокурор

Гражданин сознался в содеянном — в убийстве 28-летней супруги Кристины Ж. По версии следствия, мужчина убил жену после ссоры, а через несколько дней вывез труп на арендованной машине и оставил в районе 170 км трассы М5 «Урал».

Сознавшийся в убийстве заявляет, что супруга якобы унижала его в течение всей совместной жизни. Приговор будет вынесен 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина была задушена 5 апреля. Супруги проживали в коттеджном посёлке «Первомайский парк» на территории Сысертского ГО (Свердловская область)