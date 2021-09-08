Мичуринск, Тамбовская область, 8 сентября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. В Тамбовской области ООО «СТИНЭК» допустило 29 нарушений природоохранного законодательства при рекультивации полигона ТКО под Мичуринском. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

С 1 по 24 августа инспекторы в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» проверили работы на объекте «Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов города Мичуринск Тамбовской области» вблизи железнодорожной станции Турмасово.

В 2020 году ООО «СТИНЭК» по муниципальному контракту рекультивировало полигон ТКО Мичуринска. На это из бюджетов РФ было выделено более 7,9 млн рублей. Однако специалисты Росприроднадзора выявили 29 нарушений требований природоохранного законодательства.

В основном, нарушения связаны с осуществлением деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Были выявлены и нарушения в области обращения с отходами производства и потребления, в области охраны атмосферного воздуха и в области охраны окружающей среды.

Юридическое и должностное лица оштрафовали на 932 тысячи рублей. ООО «СТИНЭК» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выполнение которого проконтролирует Росприроднадзор.