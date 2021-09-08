Тамбов, 8 сентября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Росси» Александр Никитин сегодня, 8 сентября, встретился с работниками культуры. Он обсудил с ними актуальные вопросы, проблемы и перспективы развития отрасли, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин встретился с работниками культуры

Во встрече приняли участие руководители крупных учреждений культуры области, художники, музыканты, актёры и добровольцы. В своём вступительном слове губернатор Александр Никитин подчеркнул, что регион активно участвует в различных проектах и программах, позволяющих сделать культуру доступной для всех жителей области вне зависимости от места их проживания. Одна из главных целей встречи — проанализировать ход реализации этих проектов, обсудить результаты и сопоставить планы.

На развитие сферы культуры Тамбовская область получает из федерального бюджета большой объем поддержки, в том числе за счёт того, что регион обеспечивает высокое софинансирование. Губернатор сообщил, что на реализацию проектов в области культуры направляется около 1,8 млрд рублей.

«Существенная поддержка поступает из федерального бюджета, но и колоссальные средства выделяются из регионального. Наше софинансирование кратно превышает установленный норматив. По финансированию сферы мы занимаем верхние строчки среди регионов ЦФО», — сказал Александр Никитин.

Глава региона подчеркнул, что многие инициативы Тамбовщины поддерживаются на федеральном уровне, поэтому в отрасли происходят колоссальные изменения. Александр Никитин также сообщил о том, что на днях региону выделены средства на строительство в Тамбове в 2022 году центра культурного развития.

Работники культуры задали губернатору волнующие их вопросы, высказали свои инициативы и предложения, обозначили актуальные проблемы. В частности, директор Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени С. В. Рахманинова Роман Бажилин указал на изношенность музыкальных инструментов и необходимость ремонта части зданий. Александр Никитин сообщил, что в 2022 году на ремонт крыши и замену окон в главном корпусе вуза будут выделены средства.

Директор Тамбовской областной библиотеки имени А. С. Пушкина Людмила Пронина спросила губернатора о возможностях комплектования библиотек области. Александр Никитин сообщил, что поручит рассмотреть возможность увеличения финансирования на эти цели.

Также речь шла о дальнейшей модернизации здания Гостиного двора, ремонте памятников, создании молодёжного культурного центра на севере Тамбова, поддержке добровольцев, подготовке к празднованию 150-летия Сергея Рахманинова, развитии областного центра.

По всем обозначенным темам Александр Никитин дал протокольные поручения и распорядился их все проработать.