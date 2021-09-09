Кабул, , 05:35 — REGNUM Посреди шумного удивления и возмущения, которые вызвало такое непредсказуемое бегство США из Афганистана, несколько в стороне рискуют остаться вопросы, связанные с последними событиями вокруг афганской столицы Кабула. Для кого из западных игроков могли оказаться особенно выгодны взрывы, прогремевшие в кабульском аэропорту, разбирался редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв. 26 августа произошла целая цепочка терактов вокруг кабульского аэропорта, при этом обращает на себя внимание тот факт, что для «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) эти теракты представляют очевидную если и не угрозу, то неприятность. Почему это так? Афганские исламисты, столь легко взявшие политическую власть в Афганистане, стараются теперь выглядеть в глазах как афганского населения, так и международного сообщества, источником стабильности в стране. Именно поэтому официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) поспешили отмежеваться от взрывов 26 августа, заявив, что контроль безопасности аэропорта на тот момент осуществлялся американскими военными. Но тогда подозрение может упасть на кого-то из американских союзников по оккупации Афганистана, такого «союзника», который хочет подзаработать на постыдном бегстве своего лидера дополнительные очки для своей дальнейшей деятельности как в Афганистане, так и в международной политике в целом. И кандидат на эту роль просматривается довольно явственно, взрывы 26 августа могли быть весьма выгодны для Великобритании. Какие же улики указывают в сторону Лондона? Читайте статью Сергея Кузьмичёва

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Для кого взорвали аэропорт Кабула?

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США поблагодарила Грузию за помощь в эвакуации людей из Афганистана

Читайте развитие сюжета: Чудеса гуманизма. Британцы отказали собакам и кошкам в эвакуации из Кабула