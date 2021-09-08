Липецк, , 19:08 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов направил телеграмму в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с трагической гибелью при исполнении служебных обязанностей главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщает ИА REGNUM.

«В сердцах и памяти тех, кто знал Евгения Николаевича, он навсегда останется примером высокого профессионализма, ответственного и самоотверженного отношения к делу, которому посвятил жизнь», — подчеркнул в телеграмме Игорь Артамонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Он погиб, пытаясь спасти телеоператора, который упал в воду.