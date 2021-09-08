Москва, 8 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в августе выросли на 0,17% по сравнению с июлем, а инфляция с начала текущего года достигла 4,69%. Такие данные приводит 8 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инфляция

Инфляция в годовом выражении в августе ускорилась до 6,68% с 6,46% в предыдущем месяце.

За январь-август потребительские цены выросли на 5,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, в августе продовольственные товары подешевели в среднем на 0,51% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом непродовольственные товары подорожали на 0,8%, а услуги — на 0,32%.

Рост потребительских цен на 0,4% и более в минувшем месяце зафиксирован в 30 субъектах Федерации. Наибольшее существенный рост отмечен в Республике Алтай — на 1,4%, Севастополе — на 1,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц в среднем не изменились.