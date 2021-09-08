Белград, 8 сентября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Большая часть жителей Сербии имеет среднее образование — 48,94% населения. Высшее образование получило всего лишь 10,58% населения, а на начальном образовании остановилось 20,76% жителей Сербии. Такие данные опубликовал Республиканский институт статистики по случаю Международного дня грамотности — 8 сентября.

NEC Corporation of America Образование

Большинство населения Сербии старше десяти лет умеет читать и писать (98,04%).

Компьютерами в стране пользуется 72,4% населения. Больше всего пользователей среди студентов — 99,8%, на втором месте работающее население — 92,7%. Также компьютерами пользуется 83,6% неработающего населения.

Напомним, что Международный день грамотности объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации безграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года.