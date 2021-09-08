Кабул, 8 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Новое правительство Афганистана примет присягу 11 сентября.

(сс) Olgamielnikiewicz Мечеть в Кабуле

Дату инаугурации нового афганского правительства сообщил источник в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) агентству РИА Новости.

На церемонию пригласили представителей России, Китая, Ирана, Пакистана, Турции, Катара. В Кабуле от России присутствует посол Дмитрий Жирнов.