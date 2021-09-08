Курган, 8 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 8 сентября подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 119 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 8 сентября выявлен 30 891 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 8 сентября вылечились 26 837 человек, скончались 627 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).