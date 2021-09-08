Курск, 8 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Курской области по сообщению средств массовой информации о травмировании ученика восьмого класса в школе Рыльского района организована проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Школа

Следователи проверят информацию из публикации СМИ о том, что директор одной из школ Рыльского района травмировал учащегося школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ученик школы пожаловался на то, что директор порвал ему ухо. Он завил, что директору не понравилась серьга в ухе школьника. С этим случаем уже разбирается прокуратура.