Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В квартире многоэтажного жилого дома на Рябовском шоссе в Красногвардейском районе Петербурга вечером 8 сентября обнаружены тела мужчины и женщины с множественными колото-резаными ранениями. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Jo Naylor Нож в крови

Как сообщает издание «Фонтанка», 8 сентября в полицию обратились родственники семейной пары, 31-летнего мужчины и 43-летней женщины, когда не смогли связаться с ними в течение нескольких дней.

«Есть предположение, что в квартире мог быть некто третий. При беглом осмотре знакомые с обстановкой комнаты заметили пропажу техники», — отмечает источник.

Идет выяснение обстоятельств преступления.