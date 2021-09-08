Орск, Оренбургская область, 8 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Чиновники мэрии Орска Оренбургской области должны обеспечить снос 19 аварийных домов. Решение об этом принял Октябрьский райсуд города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ИА REGNUM Аварийный дом

Дома уже расселены, но доступ к ним свободный. Это несёт риск причинения вреда здоровью и жизням граждан и создавало условия для вероятного использования пустующих домов для преступлений.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Правда, в силу оно пока не вступило.